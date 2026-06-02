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Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом

14.32 Среда, 3 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге суд оправдал местного жителя Александра Хасанова, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после драки с соседом.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь на 31 июля 2024 года у одного из домов на улице Главной. По материалам дела, около 01.30 Хасанов вышел встречать жену. У подъезда он заметил компанию, которая распивала спиртное и громко слушала музыку. Среди отдыхающих был его сосед. Мужчина сделал замечание и попросил уменьшить громкость, но в ответ сосед нецензурно выругался, достал нож и направился в его сторону.

Александр Хасанов решил не вступать в конфликт и ушёл, чтобы встретить жену. По пути обратно он на всякий случай подобрал металлический прут. Однако, когда он вернулся, сосед с ножом вновь стал наступать на него. Хасанов заслонил жену и попытался выбить нож металлическим прутом, но попал соседу по ноге – завязалась драка. Во время схватки сосед выхватил прут и ударил им женщину по голове, а ножом в живот. Когда сосед замахнулся на неё снова, Александр Хасанов снова схватился за металлический прут и несколько раз ударил обидчика. После того как сосед упал, мужчина вызвал скорую.

В феврале этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал, что мужчина действовал в состоянии необходимой обороны, защищая свою супругу от вооружённого соседа. Оправдательный приговор обжаловали потерпевший, его защитник и прокурор, однако апелляционная инстанция оставила его в силе, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Сосед, в свою очередь, осуждён за покушение на убийство женщины и причинение Хасанову вреда здоровью средней тяжести.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:32 Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом
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11:05 Пятилетнего мальчика случайно обнаружили на улице в Екатеринбурге
10:13 Обвиняемого в гибели четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами отправили под домашний арест
09:35 После конфликта школьников на детской площадке в Берёзовском возбудили уголовно дело
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21:04 Три миллиона пассажиров отправились в мае в поездки со станций СвЖД
20:20 В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке
19:30 Две пострадавшие в разных городах свердловские школьницы привлекли внимание прокуратуры
19:03 В первый день лета в Свердловской области зарегистрировано 100 ДТП
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16:23 Осуждённому за серию убийств в 1990-х отказали в условно-досрочном освобождении
16:16 Студенты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила завоевали награды всероссийского чемпионата
16:02 Жители Урала чаще всего выбирают санатории для оздоровительного отдыха
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15:19 Национализированная ОТСК признана банкротом по иску дочерней компании «Роснефти»
15:13 После гибели пятерых человек при пожаре в Горном Щите будут судить владельца участка
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14:22 Россельхознадзор нашёл в Свердловской области 37 гектаров заброшенных сельхозземель
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