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Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд оправдал местного жителя Александра Хасанова, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после драки с соседом.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь на 31 июля 2024 года у одного из домов на улице Главной. По материалам дела, около 01.30 Хасанов вышел встречать жену. У подъезда он заметил компанию, которая распивала спиртное и громко слушала музыку. Среди отдыхающих был его сосед. Мужчина сделал замечание и попросил уменьшить громкость, но в ответ сосед нецензурно выругался, достал нож и направился в его сторону.
Александр Хасанов решил не вступать в конфликт и ушёл, чтобы встретить жену. По пути обратно он на всякий случай подобрал металлический прут. Однако, когда он вернулся, сосед с ножом вновь стал наступать на него. Хасанов заслонил жену и попытался выбить нож металлическим прутом, но попал соседу по ноге – завязалась драка. Во время схватки сосед выхватил прут и ударил им женщину по голове, а ножом в живот. Когда сосед замахнулся на неё снова, Александр Хасанов снова схватился за металлический прут и несколько раз ударил обидчика. После того как сосед упал, мужчина вызвал скорую.
В феврале этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал, что мужчина действовал в состоянии необходимой обороны, защищая свою супругу от вооружённого соседа. Оправдательный приговор обжаловали потерпевший, его защитник и прокурор, однако апелляционная инстанция оставила его в силе, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Сосед, в свою очередь, осуждён за покушение на убийство женщины и причинение Хасанову вреда здоровью средней тяжести. Мероприятие для возрастной категории 18+
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь на 31 июля 2024 года у одного из домов на улице Главной. По материалам дела, около 01.30 Хасанов вышел встречать жену. У подъезда он заметил компанию, которая распивала спиртное и громко слушала музыку. Среди отдыхающих был его сосед. Мужчина сделал замечание и попросил уменьшить громкость, но в ответ сосед нецензурно выругался, достал нож и направился в его сторону.
Александр Хасанов решил не вступать в конфликт и ушёл, чтобы встретить жену. По пути обратно он на всякий случай подобрал металлический прут. Однако, когда он вернулся, сосед с ножом вновь стал наступать на него. Хасанов заслонил жену и попытался выбить нож металлическим прутом, но попал соседу по ноге – завязалась драка. Во время схватки сосед выхватил прут и ударил им женщину по голове, а ножом в живот. Когда сосед замахнулся на неё снова, Александр Хасанов снова схватился за металлический прут и несколько раз ударил обидчика. После того как сосед упал, мужчина вызвал скорую.
В феврале этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал, что мужчина действовал в состоянии необходимой обороны, защищая свою супругу от вооружённого соседа. Оправдательный приговор обжаловали потерпевший, его защитник и прокурор, однако апелляционная инстанция оставила его в силе, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Сосед, в свою очередь, осуждён за покушение на убийство женщины и причинение Хасанову вреда здоровью средней тяжести. Мероприятие для возрастной категории 18+
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