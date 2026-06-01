В Екатеринбурге рассмотрят дело о растрате на 130 миллионов рублей





сообщили в прокуратуре. «Достоверно зная, что договоры займа являются срочными, обвиняемый осуществлял их пролонгацию, а впоследствии совершил хищение свыше 130 миллиона рублей, причинив своими действиями АО "Центр Компетенций "Финанс" имущественный ущерб»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего генерального директора АО «Центр Компетенций «Финанс». Его обвиняют в растрате средств компании на 130 миллионов рублей.По версии следствия, с июля 2018 года по сентябрь 2023 года обвиняемый, желая заработать, заключил с подконтрольной ему организацией и ещё одной компанией невыгодные для компании договоры займа.Известно, что Свердловская область является одним из акционеров данной компании с долей в уставном капитале 33,3 %.Рассматривать уголовное дело будет Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+