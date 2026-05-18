СК завершил расследование дела экс‑директора одного из предприятий Заречного

11.48 Пятница, 22 мая 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о завершении уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из промышленных предприятий в Заречном.

Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) и части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере), рассказали в областном СК.

По версии следствия, в 2025 году перед 198 работниками образовалась задолженность по зарплатам на общую сумму более 55 миллионов рублей. При этом, как утверждается, обвиняемый скрыл более 36 миллионов рублей, за счёт которых с предприятия должны были быть взысканы налоги.

«Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал. Принятыми следователями СКР мерами задолженность по заработной плате перед работниками, а также сумма налоговой недоимки в ходе следствия были погашены в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд»,

– сообщили в ведомстве.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
