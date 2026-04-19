Житель Первоуральска крал зерновой кофе и продавал его на улице

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Первоуральске полицейские расследуют уголовное дело о серии краж зернового кофе из городских магазинов. По версии следствия, местный житель в течение февраля шесть раз выносил кофе, не оплачивая его. Об этом сообщили в МВД России по Свердловской области.Как установили сотрудники полиции, с 10 по 26 февраля мужчина заходил в магазины, прятал упаковки кофе под куртку и проходил мимо кассы. Общий ущерб превысил 28 тыс. рублей.Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за кражи 36-летний житель Первоуральска. По данным МВД России по Свердловской области, похищенный кофе он продавал прохожим по 1 400 рублей за упаковку, а вырученные деньги тратил на личные нужды.Уголовное дело возбудили 20 апреля по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине вменяют шесть эпизодов, которые объединили в одно производство. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.Мероприятие для возрастной категории 18+