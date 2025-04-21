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Рассказавшего о спрятанных трупах на Шалинском кладбище бывшего участкового отправляют в колонию
Фото: прокуратура Свердловской области
В Шалинском районе приговорили к четырём годам лишения свободы бывшего участковое полиции Юрия Золотко, который в конце 2023 года заявил об укрывательстве трёх трупов по приказу начальства.
По версии следствия, он два раза переходил границы дозволенного, когда был при исполнении своих должностных обязанностей. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, первый случай произошёл 25 февраля 2019 года – в этот день вывел местного жителя в сени и ударил его кулаком в грудь. Второй раз произошёл 24 ноября 2020 года – тогда, как уверяет следствие, он избил человека в служебном кабинете.
Сегодня, 28 апреля, Шалинском районном суде признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, а также специальных устройств) и назначил ему 4 года в исправительной колонии общего режима. Также своим решением суд лишил экс-участкового звания «старший лейтенант полиции».
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, в месте, на которое указал Юрий Золотко, действительно нашли три трупа. Они были зарыты под гробом когда-то похороненной пожилой женщины на Шалинском кладбище. После этого на Золотко стали возбуждать уголовные дела.
По версии следствия, он два раза переходил границы дозволенного, когда был при исполнении своих должностных обязанностей. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, первый случай произошёл 25 февраля 2019 года – в этот день вывел местного жителя в сени и ударил его кулаком в грудь. Второй раз произошёл 24 ноября 2020 года – тогда, как уверяет следствие, он избил человека в служебном кабинете.
Сегодня, 28 апреля, Шалинском районном суде признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, а также специальных устройств) и назначил ему 4 года в исправительной колонии общего режима. Также своим решением суд лишил экс-участкового звания «старший лейтенант полиции».
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, в месте, на которое указал Юрий Золотко, действительно нашли три трупа. Они были зарыты под гробом когда-то похороненной пожилой женщины на Шалинском кладбище. После этого на Золотко стали возбуждать уголовные дела.
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