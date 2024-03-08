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Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В отношении бывшего шалинского участкового Юрия Золотко, который рассказал о трех трупах, спрятанных под гробом когда-то похороненной пожилой женщины, возбудили четвертое уголовное дело. Об этом рассказал источник издания Е1.
Напомним, что Юрий Золотко в конце прошлого года сообщил об укрывательстве трех трупов по приказу начальства. Тела неизвестных потом действительно нашли в указанном месте. Однако последствия наступили в первую очередь не для тех, кто их сокрыл, а для человека, сообщившего об этом. В отношении Золотко возбудили уголовное дело – предъявив ему превышение служебных полномочий. Так совпало, что все эти дела возбудили после того как Золотко написал заявление в СК свое начальство.
«Владимир Винокуров, написавший заявление на участкового, несколько раз также был судим за кражу. Также он привлекался Юрием за избиение инвалида и имеет к нему неприязнь. Владимир говорит, что в 2021 году Юрий в участковом пункте полиции ударил его кулаком один раз в грудь и один раз в голову, отчего он испытал физическую боль. Никаких травм, повреждений или следов там не было. Следователь сейчас, в 2024 году, возбуждает дело за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). Лепят с ровного места уже, никого не стесняются»,
— передает слова источника издание.
Напомним, что Юрий Золотко в конце прошлого года сообщил об укрывательстве трех трупов по приказу начальства. Тела неизвестных потом действительно нашли в указанном месте. Однако последствия наступили в первую очередь не для тех, кто их сокрыл, а для человека, сообщившего об этом. В отношении Золотко возбудили уголовное дело – предъявив ему превышение служебных полномочий. Так совпало, что все эти дела возбудили после того как Золотко написал заявление в СК свое начальство.
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