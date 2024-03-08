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Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело

11.02 Воскресенье, 10 марта 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В отношении бывшего шалинского участкового Юрия Золотко, который рассказал о трех трупах, спрятанных под гробом когда-то похороненной пожилой женщины, возбудили четвертое уголовное дело. Об этом рассказал источник издания Е1.

«Владимир Винокуров, написавший заявление на участкового, несколько раз также был судим за кражу. Также он привлекался Юрием за избиение инвалида и имеет к нему неприязнь. Владимир говорит, что в 2021 году Юрий в участковом пункте полиции ударил его кулаком один раз в грудь и один раз в голову, отчего он испытал физическую боль. Никаких травм, повреждений или следов там не было. Следователь сейчас, в 2024 году, возбуждает дело за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). Лепят с ровного места уже, никого не стесняются»,

— передает слова источника издание.


Напомним, что Юрий Золотко в конце прошлого года сообщил об укрывательстве трех трупов по приказу начальства. Тела неизвестных потом действительно нашли в указанном месте. Однако последствия наступили в первую очередь не для тех, кто их сокрыл, а для человека, сообщившего об этом. В отношении Золотко возбудили уголовное дело – предъявив ему превышение служебных полномочий. Так совпало, что все эти дела возбудили после того как Золотко написал заявление в СК свое начальство.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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14:22 Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
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20:38 «Мирные жители» подготовили «щит» для екатеринбургских деревьев
19:50 Один из водителей пострадал в столкновении машин на Режевском тракте
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14:52 На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка
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14:39 Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией
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