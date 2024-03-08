Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело

— передает слова источника издание.

«Владимир Винокуров, написавший заявление на участкового, несколько раз также был судим за кражу. Также он привлекался Юрием за избиение инвалида и имеет к нему неприязнь. Владимир говорит, что в 2021 году Юрий в участковом пункте полиции ударил его кулаком один раз в грудь и один раз в голову, отчего он испытал физическую боль. Никаких травм, повреждений или следов там не было. Следователь сейчас, в 2024 году, возбуждает дело за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). Лепят с ровного места уже, никого не стесняются»,