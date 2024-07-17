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Свердловская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о гибели Далера

15.11 Четверг, 25 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения в отношении причастных к гибели и сокрытии смерти шестилетнего Далера Бобиева, убитого, по версии СК, из чувства ненависти к нему из-за его национальности. Уголовные дела в отношении его опекунши Вероники Наумовой, её племенника и заведующей детского сада, куда ходил мальчик, скоро передадут в суд.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях 35-летняя опекунша и её 21-летний племянник обвиняются в убийстве малолетнего (пп. «в» (малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека), «д» (совершенное с особой жестокостью), «л» (по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), истязаниях (пп. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), незаконном лишении свободы, не связанном с похищением (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений (ч. 4 ст. 150 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Исполняющей обязанности заведующей детского сада было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, Вероника Наумова с декабря 2019 года (когда она стала опекуном Далера по декабрь 2022 года), осознавая, что ребёнок в силу возраста находится в беспомощном состоянии, не способен самостоятельно защитить свои права, а также испытывая личную неприязнь к нему и ненависть в связи с его национальной принадлежностью, систематически издевалась над ним, с особой жесткостью избивала его, причиняя физические и психические страдания. Следователи также уверены, что она пытала ребёнка, не пускала его на улицу и запрещала ему общаться и играть с другими детьми, чем травмировала его психику. Кроме этого, обвиняемая вовлекала в издевательства над Далером несовершеннолетнего на тот момент племянника 2003 года рождения, а также малолетнюю опекаемую 2008 города рождения.

О том, что в семье издеваются над ребёнком, исполняющая обязанности заведующей детского сада знала давно. Ещё в августе 2022 года её подчиненные говорили о телесных повреждениях, но она не сообщала об этом ни в территориальное управление социальной политики, ни в органы системы профилактики и ни в полицию. Более того, в том же месяце она имела возможность сообщить в правоохранительные органы о том, что Далера дома бьют, когда передавала сведения о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения или совершения в отношении них противоправных действий, но не сделала этого. Также она не проинформировала уполномоченные органы о том, что ребёнок более 201 дня без уважительной причины не посещает садик.

Уголовные дела в отношении опекунши и её племянника будут рассматривать в Свердловском областном суде, а в отношении заведующей – в Чкаловском районном суде.

Также стало известно, что погиб Далер от механической асфиксии вследствие утопления 2 декабря 2022 года. Сообщается, что в тот день женщина связала его ноги «скотчем» и, избив металлической ложкой от обуви, утопила в ванной. Позже его тело вынесли из квартиры в спортивной сумке и спрятали в одном из гаражей.

Ранее в суд передали уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, совершённый из иной личной заинтересованности). В СК сообщают, что она поленилась навестить опекаемого мальчика, чтобы проверить в каких условиях он живёт, и составила отсчёт со слов его опекунши. В тот момент ребёнок уже был мёртв.

Напомним, год назад мы публиковали колонку директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, участвовавшей в поисках мальчика.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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