Житель Серова ответит перед судом за гибель собаки по кличке Микки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове будут судить местного жителя, обвиняемого в гибели собаки по кличке Микки из-за жестокого обращения (часть 1 статья 245 УК РФ).
Согласно материалам дела, 27 июля 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял со своей сожительницей и её четырёхмесячной собакой породы «йоркширский терьер» Микки. В какой-то момент они поругались, мужчина схватил собаку и с силой несколько раз ударил сначала об землю, а потом об дерево. Через некоторое время собака скончалась.
Серовская городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, сообщили в областной прокуратуре. Также известно, что по уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 30 тысяч рублей.
