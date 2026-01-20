По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Руководитель управления министерства внутренних дел Екатеринбурга полковник Виктор Позняк представил отчёт о работе по борьбе с преступностью. Сделал он это во время совещания по итогам оперативно-служебной деятельности городского полицейского гарнизона в 2025 году.По данным, озвученным Позняком, за прошедший год в городе прошло более четырёх тысяч массовых мероприятий, включая празднование 80-летия Победы и международную выставку «Иннопром-2025». Для охраны правопорядка при этом было привлечено свыше 30 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Благодаря их слаженной работе ни одно из событий не было омрачено чрезвычайными происшествиями.Общий уровень преступности в городе снизился на 7%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,7%. Заметно сократилось число преступлений против собственности — почти на 15%. Существенный спад зафиксирован в статистике грабежей и разбоев. Количество краж снизилось на 12%, а карманных — на 26%. На 13% стало меньше хищений из квартир горожан. Отдельно внимание участников совещания полковник Позняк обратил на снижение уличной преступности более чем на четверть и на борьбу полиции с мошенничествами различного вида. Эта работа принесла первые результаты: количество таких преступлений удалось сократить на 28%.Среди слушателей доклада полковника Позняка находился глава свердловской полиции Александр Мешков. Он тоже посетил совещание полицейских уральской столицы. Мероприятие для возрастной категории 18+