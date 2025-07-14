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Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге огласили приговор известному криминальному авторитету Андрею Овчинникову по кличке «Овчина». Его признали виновным в похищении человека (часть 2 статьи 126 УК) и незаконном хранение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК).
По версии следствия, в 2017 году Андрей Овчинников организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова, (кличка – «Жид»), бывшего совладельцем екатеринбургской автостоянки на Гражданской, 7а.
Суд установил, что вечером 19 октября 2017 года охранника автостоянки вынудили позвонить Плетухову и сообщить о необходимости срочно приехать. Когда тот прибыл, его заставили сесть в машину и увезли из города. На участке Серовского тракта, в районе поворота к селу Таватуй его передали подельнику, в чьей машине он позже скончался. Его труп нашли в 2019 году.
Кроме этого, в январе 2018 года во время обысков в квартире у Овчинникова были обнаружены 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова.
Так как по статье о незаконном хранении оружия истёк срок давности, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, где рассматривали его дела, назначил наказание только по статье о похищении человека – 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что подельникам Андрея Овчинникова приговор был вынесен в августе 2019 года. Их приговорили к 7 годам 6 месяцам и к 6 годам лишения свободы. Оба отбывают своё наказание в исправительной колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2017 году Андрей Овчинников организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова, (кличка – «Жид»), бывшего совладельцем екатеринбургской автостоянки на Гражданской, 7а.
Суд установил, что вечером 19 октября 2017 года охранника автостоянки вынудили позвонить Плетухову и сообщить о необходимости срочно приехать. Когда тот прибыл, его заставили сесть в машину и увезли из города. На участке Серовского тракта, в районе поворота к селу Таватуй его передали подельнику, в чьей машине он позже скончался. Его труп нашли в 2019 году.
Кроме этого, в январе 2018 года во время обысков в квартире у Овчинникова были обнаружены 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова.
Так как по статье о незаконном хранении оружия истёк срок давности, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, где рассматривали его дела, назначил наказание только по статье о похищении человека – 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что подельникам Андрея Овчинникова приговор был вынесен в августе 2019 года. Их приговорили к 7 годам 6 месяцам и к 6 годам лишения свободы. Оба отбывают своё наказание в исправительной колонии строгого режима.
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