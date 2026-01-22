Возрастное ограничение 18+
Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Дело осуждённого за взяточничество бывшего преподавателя института МЧС Алексея Бурцева направили на новое рассмотрение.
В сентябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в получении взяток от курсантов (п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.
Согласно материалам дела Бурцев через посредника – курсанта четвёртого курса – собирал деньги со второкурсников в обмен на готовые курсовые проекты, гарантии успешной защиты и положительные оценки. Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, осуждённый и его адвокат обжаловали приговор.
Также Бурцева освободили из-под стражи.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции и направил уголовное дело Алексея Бурцева на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда»,
– сказали в пресс-службе.
