Возрастное ограничение 18+
К лишению свободы приговорили экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему доценту Уральского института государственной противопожарной службы МЧС Алексею Бурцеву. Его признали виновным в получении взятки от курсантов.
Суд установил, что Бурцев через курсанта четвёртого курса, который выполнял роль посредника, собирал деньги со второкурсников в обмен на готовые курсовые проекты, гарантии успешной защиты и положительные оценки. Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Изначально обвинение включало признак вымогательства, но в ходе рассмотрения дела суд переквалифицировал действия на часть 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки через посредника в крупном размере.
В результате бывшему преподавателю назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и запретом заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет. Его взяли под стражу в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что Бурцев через курсанта четвёртого курса, который выполнял роль посредника, собирал деньги со второкурсников в обмен на готовые курсовые проекты, гарантии успешной защиты и положительные оценки. Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Изначально обвинение включало признак вымогательства, но в ходе рассмотрения дела суд переквалифицировал действия на часть 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки через посредника в крупном размере.
В результате бывшему преподавателю назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и запретом заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет. Его взяли под стражу в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд Екатеринбурга отказал бывшему гендиректору «Титановой долины» в смягчении наказания
15 сентября 2025
15 сентября 2025