Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
Фото: Свердловский областной суд
Уголовное дело бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя вернули в прокуратуру.
Ранее Соболя признали ответственным за организацию ОПГ, на счету которой 11 убийств. В сентябре 2025 года Железнодорожным районным судом Екатеринбурга он был приговорён к 16 годам в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, приговор обжаловали осуждённый и его адвокатом, также подал апелляционное представление прокурор.
Также Владиславу Соболю продлили срок содержания под стражей до 21 марта 2026 года.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции и возвратил дело прокурору на основании статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом»,
– сообщили в пресс-службе.

