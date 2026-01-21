Возрастное ограничение 18+
Экс-воспитателя Екатеринбургского суворовского училища приговорили к 8 годам колонии за мужеложство
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего воспитателя Екатеринбургского суворовского училища Владимира Щекотова приговорили к лишению свободы. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В августе 2025 года мы писали, что 57-летнего Щекотова обвиняют в интимной связи с 16-летним курсантом. Согласно материалам дела, он пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе на дачу, попариться в бане, где и произошло преступление.
Сегодня объединённая пресс-служба судов Свердловской области сообщила о завершении следствия по делу. Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга признал Щекотова виновным по пункту а части 3 статьи 132 УК (мужеложство или иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему) и приговорил к 8 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также в пользу потерпевшего юноши с бывшего воспитателя взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Отмечается, что Владимир Щекотов на момент приговора уже не являлся сотрудником Екатеринбургского суворовского училища. Сам Щекотов свою вину не признал. На обжалование приговора у него есть 15 дней. Мероприятие для возрастной категории 18+
