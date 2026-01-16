Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле экс-консультанта банка признали виновной в хищении средств вкладчиков
Фото: прокуратура Свердловской области
В Нижнем Тагиле к лишению свободы приговорили бывшего банковского консультанта Марию Захарову. Её признали виновной в краже с банковских счетов в крупном и особо крупном размерах (части 3, 4 статьи 158 УК РФ).
Согласно материалам дела, с августа по декабрь 2024 года Захарова тайно похищала средства вкладчиков, заменяя номера клиентов банка на свой, чтобы получать доступ к чужим счетам, и выпуская на них банковские карты, с которых затем обналичивала деньги. Общая сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.
Согласившись с позицией гособвинителя, Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил её к 2 годам в исправительной колонии общего режима. Также с осуждённой взыскана сумма ущерба, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, с августа по декабрь 2024 года Захарова тайно похищала средства вкладчиков, заменяя номера клиентов банка на свой, чтобы получать доступ к чужим счетам, и выпуская на них банковские карты, с которых затем обналичивала деньги. Общая сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.
Согласившись с позицией гособвинителя, Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил её к 2 годам в исправительной колонии общего режима. Также с осуждённой взыскана сумма ущерба, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в хищении 2,3 миллиона рублей детских пособий
16 января 2026
16 января 2026
В Свердловской области не платившего алименты из-за сомнений в родстве отца приговорили к лишению свободы
14 января 2026
14 января 2026