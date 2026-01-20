В Ирбите бывшего участкового признали виновным в превышении полномочий

– сообщили в пресс-службе.

«Однако, прибыв на место, сотрудник полиции вместо оказания помощи гражданину нанёс ему удары по голове и телу, а затем незаконно применил наручники. Следствие квалифицировало эти действия как превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав гражданина»,