В Ирбите бывшего участкового признали виновным в превышении полномочий
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ирбитский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему участковому Дмитрию Кириллову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ночь на 27 февраля 2025 года он выехал в село Белослудское, откуда поступила жалоба на местного жителя с возможным алкогольным психозом.
Подсудимый частично признал вину. Он согласился с тем, что нарушил процедуру, не зарегистрировав выезд и не сообщив в дежурную часть, но не признал умысел на применение насилия.
Ирбитский районный суд признал его виновным, и в качестве наказания назначил 3,5 года в колонии общего режима. Также осуждённого лишили звания «лейтенант полиции» и права работать в полиции на два года. Решение суда пока не вступило в законную силу.
«Однако, прибыв на место, сотрудник полиции вместо оказания помощи гражданину нанёс ему удары по голове и телу, а затем незаконно применил наручники. Следствие квалифицировало эти действия как превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав гражданина»,
– сообщили в пресс-службе.
