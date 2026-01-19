Возрастное ограничение 18+
За взятку в 10,6 миллиона рублей за контракты на школу и детсад осуждён бизнесмен в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор руководителю строительной компании «СК "Интег"» Олегу Качусову, который, как установил суд, дал чиновнику взятку за содействие в заключении контрактов на реконструкцию школы и строительство детского сада.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Качусов лично передал муниципальному чиновнику взятку в виде наличных и автомобиля на общую сумму 10 651 000 рублей.
Таким образом бизнесмен смог получить контракты по реконструкции школы №24 на Шарташе и строительству детского сада в микрорайоне Балтым-Парк.
Сообщается, что предприниматель признал вину в полном объёме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства – без судебного следствия.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», и назначил 3 года условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере взятки.
«За эти средства должностное лицо, используя свой административный ресурс и связи, оказывало незаконное содействие бизнесмену и его компании. Это выражалось в лоббировании нужных решений перед руководителями муниципальных учреждений и в даче подчинённым указаний форсировать процедуры приёмки и оплаты»,
– пояснили в пресс-службе.
