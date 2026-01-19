За взятку в 10,6 миллиона рублей за контракты на школу и детсад осуждён бизнесмен в Екатеринбурге

– пояснили в пресс-службе.

«За эти средства должностное лицо, используя свой административный ресурс и связи, оказывало незаконное содействие бизнесмену и его компании. Это выражалось в лоббировании нужных решений перед руководителями муниципальных учреждений и в даче подчинённым указаний форсировать процедуры приёмки и оплаты»,