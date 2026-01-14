Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после избиения школьников из-за отказа отдать банковские карты

09.25 Вторник, 20 января 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в Нижнем Тагиле из-за инцидента в школе №85, учеников которой госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после избиения учащимся девятого класса и его 20-летним другом.

По данным издания «Инцидент Нижний Тагил», товарищи покупали чужие банковские карты. Один из пострадавших рассказал ресурсу, что в декабре 2025 года также получил предложение продать карту, но отказался. Тогда на него стали «давить», и 12 января 2026 года, подкараулив после первого урока, избили. В тот же день избили и другого школьника.

По словам пострадавшего юноши, они не единственные ученики школы, кто отказывался продавать свои банковские карты и кого из-за этого избивали.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ – "вымогательство"»,

сообщает Следком.


Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по ходу уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Свою проверку проводит прокуратура. Её представители намерены оценить работу органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий, а также допросить директора и сотрудников школы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
