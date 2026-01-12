В первоуральский суд попало многомиллионное дело о контрафактном алкоголе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение и направила в Первоуральский городской суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции. Общий ущерб от деятельности преступной группы превысил семь миллионов рублей.По данному делу судить будут троих мужчин. Им предъявлено обвинение по статье о производстве и хранении немаркированного алкоголя организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, преступная троица действовала с ноября 2024 по июль 2025 года, используя для производства контрафакта склад в селе Новоалексеевское, что под Первоуральском.Преступники не имели необходимой лицензии и изготавливали алкогольную продукцию, маскируя её под оригинальную. Готовая продукция хранилась в контейнерах и рефрижераторах на территории Екатеринбурга, Первоуральска и Берёзовского. В результате оперативных мероприятий правоохранители полностью изъяли нелегальную продукцию во всех трёх городах.В данном преступлении был уличён и четвёртый человек. Но в его отношении материалы выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+