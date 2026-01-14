В Первоуральске назначили штраф 4 млн рублей по делу о коммерческом подкупе на ПНТЗ

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд признал 41-летнего Александра Хапилина, занимавшего руководящую должность на АО «ПНТЗ», виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и назначил ему штраф в 4 млн рублей с запретом на управленческую деятельность сроком на три года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Как уточнили в пресс-службе, в декабре 2019 года Хапилин, будучи начальником участка, предложил директору ООО «Урал-Просервис» схему сотрудничества, при которой обещал содействие в получении выгодных заказов от завода. Используя служебное положение, он формировал и направлял заявки контрагентам ПНТЗ для получения коммерческих предложений, анализировал поступившую информацию и передавал директору компании-поставщика цены конкурентов для корректировки его предложения.По данным суда, с декабря 2019 года по август 2024 года компания получила и выполнила 770 заявок от ПНТЗ на поставку запчастей и ремонт оборудования. За оказанные услуги Хапилин получил коммерческий подкуп на общую сумму 5 772 700 рублей.В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Его действия квалифицированы по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+