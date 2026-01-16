Возрастное ограничение 18+
Глава СК России потребовал доклад по делу о нападении с химикатами на женщину в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает телеграм-канал СК России.
Ранее в эфире федерального телеканала рассказали о ситуации в семье многодетной матери. После расторжения брака бывший супруг на протяжении нескольких лет, по данным журналистов, избивал женщину, преследовал её и высказывал угрозы. В январе неизвестный облил пострадавшую химической жидкостью на парковке возле дома, когда она находилась там вместе с детьми. Женщине потребовалась медицинская помощь.
По данным Е1.ru, женщина вела детей в детский садик, когда к ней на лестничной площадке возле паркинга подошёл неизвестный и облил её кислотой. Пострадавшая уверена, что нападавшего послал её бывший муж, с которым она прожила 17 лет.
Ранее в Екатеринбурге продлили срок задержания местному жителю Николаю Ермакову, обвиняемому органами предварительного расследования в покушении на организацию убийства своей бывшей жены (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Следствие считает, что мужчина причастен к нападению на женщину, которое произошло 12 января.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных фактах, а по его завершении сообщить о результатах.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных фактах, а по его завершении сообщить о результатах.
