В Свердловской области задержали трёх человек по подозрению в хищении электричества для добычи крипты
Кадр из видео: МВД России
Полиция Свердловской области задержала трёх человек, подозреваемых в хищении электроэнергии в Нижнем Тагиле и Кушве ради добычи криптовалюты.
Как сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники обнаружили свыше десяти тысяч единиц майнингового оборудования, которое было незаконно подключено к электросети.
Возбуждено уголовное дело.
«Следователями МУ МВД России "Нижнетагильское" и МО МВД России "Кушвинский" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 165 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,
– пишет Ирина Волк.
