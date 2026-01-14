Возрастное ограничение 18+
Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в хищении 2,3 миллиона рублей детских пособий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле осудили местную жительницу, которая, согласно материалам дела, с 2019 по 2025 год получала детские пособия на двух несуществующих детей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина нашла посредников, через которых оформила поддельные свидетельства о рождении двух детей, после чего подала в управление социальной политики, пенсионный фонд и администрацию города заявления на получение пособий и выплат, положенных многодетным и малоимущим семьям.
На основе этих документов за шесть лет она получила сумму в 2 312 224 рубля 70 копеек, тем самым принеся ущерб федеральному, областному и городскому бюджетам.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал её виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и назначил в качестве наказания 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 2,5 года. Также с осуждённой взыскан весь ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отмечается, что этот случай не первый в судебной практике Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
