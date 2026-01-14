Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском женщина завысила стоимость дома ради получения разницы с жилищного сертификата
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о мошенничестве с жилищным сертификатом. Синарский районный суд город обязал виновную вернуть разницу, которую она присвоила себе за счёт завышения стоимости недвижимости.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2022 году жительница Херсона, в прошлом гражданка Украины, переехала в Каменск-Уральский со своим сыном и получила гражданство России. Далее, получив право на жилищный сертификат, она нашла жилой дом за 2 000 000 рублей и попросила риэлтора с продавцами оформить договор купли-продажи на сумму 3 726 000 рублей — полную стоимость жилищного сертификата. Разницу в размере 1 726 000 рублей она планировала потратить на ремонт и обустройство жилья. Однако схема вскрылась и дело дошло до суда.
Свою вину женщина признала. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство и, признав её виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), назначил 3 года колонии общего режима. Отбывать наказание она начнёт после достижения ребёнком 14 лет. Кроме того, суд взыскал с осуждённой 1 581 081 рубль в пользу ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». Приговор не вступил в законную силу.
