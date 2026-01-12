Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об обысках в УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что силовики пришли с обысками в кабинеты президента УрФУ Виктора Кокшарова, а также первого проректора Даниила Сандлеру и главного бухгалтера Гавриила Агаркова.
По данным 66.ru, их подозревают в махинациях с федеральной недвижимостью, которая относится к имущественному комплексу вуза. Также публикуется версия с выводом денег под видом выплаты зарплат.
Сообщается, что с обысками также пришли к Михаилу Жабрееву.
Ресурс также сообщает, что поводом для обысков стала проверка, которая проходила в УрФУ прошлым летом по инициативе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
В пресс-службе университета информацию о проверке, проходящей в стенах вуза, подтвердили.
«В 2014 году человек с такой фамилией упоминался в официальных документах вуза как заместитель проректора по стратегическому развитию»,
– пишет издание.
