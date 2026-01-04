Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело Ирины Чемезовой передали в Кировский районный суд Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уголовное дело председателя Союза женщин Свердловской области Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, передали в Кировский районный суд.
Такое постановление накануне вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, Ирину Чемезову обвиняют в двух эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.
Такое постановление накануне вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
«Уголовное дело рассматривается в суде по месту совершения преступления — это общее правило, которое закреплено в статье 32 УПК РФ. Преступление, в котором обвиняется Ирина Чемезова, было совершено на территории Кировского района Екатеринбурга»,
– говорится в сообщении.
Напомним, Ирину Чемезову обвиняют в двух эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию