В Серове мужчина пытался продать мощную пневматическую винтовку





– пояснили в управлении. «Дульная энергия – важное значение, которое позволяет определить мощность оружия. Федеральный закон "Об оружии" устанавливает порядок использования пневматических пистолетов и винтовок по силе дульного выстрела. Так, для продажи "воздушки" с энергией выстрела более 7,5 Дж требуется лицензия, которой у мужчины не было»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове задержали 43-летнего жителя города Советский из Ханты-Мансийского автономного округа, который пытался продать пневматическую винтовку калибра 4,5 мм за десять тысяч рублей.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе УТ МВД по УрФО, его задержали 6 января в рамках операции «Проверочная закупка», когда он прибыл на привокзальную площадь железнодорожной станции Верхнекондинская, чтобы встретиться с «покупателем» винтовки. Накануне сделки мужчина разместил информацию о продаже пневматики. Полицейские, обнаружив объявление, сразу связались с продавцом, притворившись покупателем.Уже после задержания оперативники изъяли винтовку и направили на экспертизу. Согласно заключению, в оружии была заменена деталь, которая усиливала дульную энергию выстрела до 15,6 Дж, что значительно превышает предельно допустимое значение.В настоящее время в отношении продавца возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 222 УК РФ.