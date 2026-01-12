Возрастное ограничение 18+
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Свердловской железной дороге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта по указанию телефонных мошенников на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержан мужчина, который собирался взорвать железнодорожный мост через реку Чусовую в городе Чусовом, — после того как под воздействием телефонных мошенников, которые с ним связались посредством Telegram, перевёл на «безопасные счета» 350 тысяч рублей.
Задержанным оказался уралец 1972 года рождения. При обысках у него изъяли 10 килограмм взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камеру, предназначавшуюся, по версии следствия, для наблюдения за железнодорожным мостом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), проводится проверка с целью возбуждения дел по статье 205 с применением статьи 30 УК («Приготовление к теракту») и статьи 223.1 УК («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»), добавили в ФСБ. В случае предъявления обвинений по всем этим статьям, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ленинский районный суд Перми поместил 53-летнего обвиняемого в СИЗО. Он уже обжаловал арест, но апелляция пока не рассматривалась, сообщили в ТАСС.
