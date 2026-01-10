Возрастное ограничение 18+

Опекуншу из Кировграда уличили в хищении полутора миллионов у подопечного ребёнка

18.47 Понедельник, 12 января 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура города Кировграда утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. В похищении крупной денежной суммы у несовершеннолетней девочки подозревают её законного опекуна.

Перед судом предстанет жительница Кировграда. Судить её будут по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Размер похищенного — без малого полтора миллиона рублей — признан прокуратурой особо крупным.

По версии следствия, обвиняемая и её муж стали опекунами малолетней девочки 2018 года рождения. Соответствующее решение было вынесено в феврале 2022 года. Подозреваемая, злоупотребляя доверием, совершила серию противоправных действий: она систематически снимала деньги со счёта ребенка без разрешения органов опеки. Преступные действия осуществлялись на протяжении всего 2024 года. Женщина, как считает прокуратура, действовала из корыстных побуждений, прекрасно осознавая незаконность своих поступков.

Расследование уголовного дела завершено и все материалы уже направлены в Кировградский городской суд. Уголовное дело в отношении мужа женщины выделено в отдельное производство.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
