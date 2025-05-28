В Берёзовском городском суде рассмотрят дело об убийстве на Старопышминском тракте 14 лет назад

– рассказали в прокуратуре.

«Мужчина свернул к водоёму, остановил автомобиль и потребовал от потерпевшей выйти из машины. После этого он нанёс потерпевшей не менее шести ударов руками по голове и не менее шести ударов ногами, обутыми в обувь, по голове и телу потерпевшей, после чего женщина перестала подавать признаки жизни»,