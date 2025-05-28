Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском городском суде рассмотрят дело об убийстве на Старопышминском тракте 14 лет назад
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве на Старопышминском тракте 14 лет назад. Дело передали в суд, сообщили в прокуратуре региона. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Убийство вменяют 41-летнему жителю посёлка Прищаново Богдановичевского района. По версии следствия, 13 февраля 2011 года он поссорился со своей знакомой, с которой ехал по Старопышминскому тракту, и учинил над ней расправу.
Убедившись, что знакомая мертва, мужчина погрузил её тело в багажник и отвёз в деревню Прищаново. Там он оставил его в подвальном помещении на ферме, спрятав под строительным мусором. Тело обнаружили случайно спустя 14 лет во время производимых работ.
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле повреждения в виде ушиба головного мозга, переломов костей свода, основания черепа и лицевого скелета – женщина скончалась от закрытой механической травмы головы в виде повреждений головного мозга. Установить личность погибшей помогла молекулярно-генетическая экспертиза.
Сообщается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал умысел на убийство знакомой.
В прокуратуре области также рассказали, что ранее мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление. Он отбыл наказание и освободился в августе 2010 года, после чего совершил новое особое тяжкое преступление в феврале 2011 года.
Его дело будут рассматривать в Берёзовском городском суде.
Убийство вменяют 41-летнему жителю посёлка Прищаново Богдановичевского района. По версии следствия, 13 февраля 2011 года он поссорился со своей знакомой, с которой ехал по Старопышминскому тракту, и учинил над ней расправу.
«Мужчина свернул к водоёму, остановил автомобиль и потребовал от потерпевшей выйти из машины. После этого он нанёс потерпевшей не менее шести ударов руками по голове и не менее шести ударов ногами, обутыми в обувь, по голове и телу потерпевшей, после чего женщина перестала подавать признаки жизни»,
– рассказали в прокуратуре.
Убедившись, что знакомая мертва, мужчина погрузил её тело в багажник и отвёз в деревню Прищаново. Там он оставил его в подвальном помещении на ферме, спрятав под строительным мусором. Тело обнаружили случайно спустя 14 лет во время производимых работ.
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле повреждения в виде ушиба головного мозга, переломов костей свода, основания черепа и лицевого скелета – женщина скончалась от закрытой механической травмы головы в виде повреждений головного мозга. Установить личность погибшей помогла молекулярно-генетическая экспертиза.
Сообщается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал умысел на убийство знакомой.
В прокуратуре области также рассказали, что ранее мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление. Он отбыл наказание и освободился в августе 2010 года, после чего совершил новое особое тяжкое преступление в феврале 2011 года.
Его дело будут рассматривать в Берёзовском городском суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уголовное дело о жестокой расправе над жителем Режа передали в Свердловский областной суд
28 мая 2025
28 мая 2025
Юных поджигателей готовы судить в Нижнем Тагиле
30 мая 2025
30 мая 2025