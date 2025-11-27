В Серовском районе женщина с психическим расстройством обвиняется в поджоге дома соседки

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Серовская городская прокуратура направила в районный суд уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 39-летней жительницы посёлка Красноярка Серовского района Свердловской области. По данным областного надзорного ведомства, ей инкриминируется общественно опасное деяние, подпадающее под признаки ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлёкшее значительный ущерб, совершённое путём поджога).По версии следствия, вечером 27 апреля 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая личную неприязнь к своей соседке, решила поджечь её дом. Предполагая, что жильцов нет, она разлила бензин на крыльце и подожгла его при помощи зажигалки. Дождавшись открытого пламени, фигурантка скрылась.В результате пожара был уничтожен жилой дом площадью 37 кв. м, а также имущество его владельцев. Сумма причинённого ущерба, по данным прокуратуры, превысила 1,8 млн рублей.Согласно заключению экспертов, женщина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.Потерпевшие предъявили иски о возмещении причинённого ущерба. Материалы направлены в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.