Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» оставили в СИЗО

15.44 Четверг, 27 ноября 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Бывшего руководителя «Объединённой теплоснабжающей компании» Антона Боликова не стали освобождать из СИЗО.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокат Боликова обжаловал постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, избравшего для экс-гендиректора меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года, но безуспешно.

«В апелляционной жалобе адвокат просил избрать для подзащитного меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт»,

– сказали в пресс-службе.


Напомним, Антона Боликова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
