Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» отправили в СИЗО

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура холдинга «Облкоммунэнерго») Антона Боликова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.В отличие от Артёма Носкова, следствию удалось собрать необходимые доказательства, чтобы поместить Боликова под стражу до 15 ноября.Боликов, в отличие от Носкова, был перед заседанием переведён из статуса подозреваемого в статус обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он возглавлял «Объединённую теплоснабжающую компанию с 2019 по июль 2025 года.Сам подсудимый свою вину не признал. В суде он заявил, что лично ни разу не общался ни с [бенефициаром «Облкоммунэнерго»] Алексеем Бобровым, ни с [председателем совета директоров «Корпорации СТС»] Татьяной Черных.Боликов просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, и объяснял это в числе прочего необходимостью ухаживать за пожилым отцом в Богдановиче, но судью Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Оксану Мамонтову его доводы не убедили.