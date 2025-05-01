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В Екатеринбурге отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве 17-летней давности
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
В Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения Павлу Нагорных. Следствие предполагает, что он причастен к убийству, совершённом 17 лет назад.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, просившего поместить Нагорных под стражу. Он пробудет в СИЗО до 5 июля 2025 года включительно.
Ему вменяют две статьи УК РФ – часть 4 статьи 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и пункт «б» части 2 статьи 105 («убийство лица в связи с осуществлением им общественного долга»), сообщили в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области.
По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», в январе 2008 года в Артёмовском Павел Нагорных вместе со своими товарищами жестоко избил мужчину, который позже скончался в больнице, после чего, боясь, что его сдадут, расправился с одним из своих товарищей, захотевшего сознаться в содеянном из-за угрызения совести. Мужчину застрелили и закопали в лесу. Весной труп нашли, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, но по странным обстоятельствам в итоге закрыто.
Нагорных ответственности не понёс, и позже, как пишет ресурс, даже смог устроиться в милицию, получить удостоверение «ветерана ОМОН» и неформальный статус «решалы» в кругу своих знакомых.
«Екатеринбург. Главное» также пишет, что кроме Павла Нагорных по обвинению в убийстве были задержаны ещё двое человек.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, просившего поместить Нагорных под стражу. Он пробудет в СИЗО до 5 июля 2025 года включительно.
Ему вменяют две статьи УК РФ – часть 4 статьи 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и пункт «б» части 2 статьи 105 («убийство лица в связи с осуществлением им общественного долга»), сообщили в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области.
По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», в январе 2008 года в Артёмовском Павел Нагорных вместе со своими товарищами жестоко избил мужчину, который позже скончался в больнице, после чего, боясь, что его сдадут, расправился с одним из своих товарищей, захотевшего сознаться в содеянном из-за угрызения совести. Мужчину застрелили и закопали в лесу. Весной труп нашли, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, но по странным обстоятельствам в итоге закрыто.
Нагорных ответственности не понёс, и позже, как пишет ресурс, даже смог устроиться в милицию, получить удостоверение «ветерана ОМОН» и неформальный статус «решалы» в кругу своих знакомых.
«До последнего времени Нагорных считался "решалой", контактировал со службами свердловского главка МВД, курирующими лесной бизнес. Кроме лесозаготовок у Нагорных в Артемовском были пилорама, автосервис и салон красоты (как без этого)»,
– рассказали в телеграм-канале.
«Екатеринбург. Главное» также пишет, что кроме Павла Нагорных по обвинению в убийстве были задержаны ещё двое человек.
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