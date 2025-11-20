Возрастное ограничение 18+
Облсуд оставил в силе приговор осуждённым за подмену анализов экс-полицейским из Нижнего Тагила
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловской областной суд не стал менять приговор экс-полицейским из Нижнего Тагила Руслану Белоконному и Павлу Долганову, осуждённых за подмену анализов детского хоккейного тренера, которого задержали по подозрениям на наркотическое опьянение.
Напомним, в июне 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила во второй раз признал Белоконного и Долганова виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ, и назначил им в качестве наказания принудительные работы.
Дело рассматривалось повторно, поскольку решение обжаловали как осуждённые вместе со своим защитником, так и прокурор. Тогда Областной суд, выслушав доводы сторон, согласился и постановил пересмотреть дело. На новый приговор осуждённые и их адвокаты, а также прокурор, вновь подали жалобы, но в этот раз суд им отказал.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений»,
— сообщили в пресс-службе суда.
