Возрастное ограничение 18+
Обвиняемым в подмене анализов нижнетагильским полицейским вновь вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вновь вынес приговор бывшим сотрудникам ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» Руслану Белоконному и Павлу Долганову, которых обвиняют в подмене анализов товарища – детского хоккейного тренера, задержанного с подозрениями на наркотическое опьянение.
Напомним, что в сентябре 2023 года государственным обвинителем было представлены доказательства того, что 22 апреля 2020 года вместо своего знакомого анализы пошёл сдавать один из обвиняемых, переодевшись в гражданскую одежду, и что бланк, необходимый для медицинского освидетельствования, был предоставлен без фотографии, из-за чего в больнице не заметили, что анализы сдаёт другой человек.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Белоконного и Долганова виновными в превышении должностных полномочий (части 1 статьи 286 УК РФ) и назначил им принудительные работы на 2 года с удержанием 10% от заработка в доход государства.
После этого приговор обжаловали в Свердловском областном суде. Сделали это как осуждённые, так и прокурор. Осуждённые не признавали вину и попросили вернуть дело прокурору, а прокурор был недоволен тем, что одним вынесли оправдательный приговор, а другим назначили слишком мягкое, на его взгляд, наказание, и просил вернуть дело на новое рассмотрение. Областной суд, выслушав доводы сторон, согласился и постановил пересмотреть дело.
В итоге Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила во второй раз признал бывших полицейскими виновными (всё по той же части 1 статьи 286 УК РФ) и приговорил их к принудительным работам, но на этот раз, как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, на меньшие сроки: Руслану Белоконному – на срок 1 год 10 месяцев, Павлу Долганову – на срок 1 год 11 месяцев. С обоих будет удержано 10% от заработка в доход государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован в Свердловском областном суде.
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ведомство в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.
Напомним, что в сентябре 2023 года государственным обвинителем было представлены доказательства того, что 22 апреля 2020 года вместо своего знакомого анализы пошёл сдавать один из обвиняемых, переодевшись в гражданскую одежду, и что бланк, необходимый для медицинского освидетельствования, был предоставлен без фотографии, из-за чего в больнице не заметили, что анализы сдаёт другой человек.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Белоконного и Долганова виновными в превышении должностных полномочий (части 1 статьи 286 УК РФ) и назначил им принудительные работы на 2 года с удержанием 10% от заработка в доход государства.
После этого приговор обжаловали в Свердловском областном суде. Сделали это как осуждённые, так и прокурор. Осуждённые не признавали вину и попросили вернуть дело прокурору, а прокурор был недоволен тем, что одним вынесли оправдательный приговор, а другим назначили слишком мягкое, на его взгляд, наказание, и просил вернуть дело на новое рассмотрение. Областной суд, выслушав доводы сторон, согласился и постановил пересмотреть дело.
В итоге Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила во второй раз признал бывших полицейскими виновными (всё по той же части 1 статьи 286 УК РФ) и приговорил их к принудительным работам, но на этот раз, как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, на меньшие сроки: Руслану Белоконному – на срок 1 год 10 месяцев, Павлу Долганову – на срок 1 год 11 месяцев. С обоих будет удержано 10% от заработка в доход государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован в Свердловском областном суде.
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ведомство в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию