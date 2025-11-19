Возрастное ограничение 18+
Лже-ФСБ выманила у пожилой екатеринбурженки более 20 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Продолжается волна мошеннических преступлений на Урале. При этом аппетиты у преступников растут и доверчивые граждане (чаще всего — старики) передают и суммы всё больших размеров.
У екатеринбурской пенсионерки мошенникам удалось выманить более 21 миллиона рублей, а точнее — 21 237 000 рублей, практически все семейные сбережения. А началось всё с сообщения в мессенджере, поступившего 66-летней женщине. Сначала с женщиной связался лжесотрудник банка, который предупредил, что её будут звонить из ФСБ. Надо ли уточнять, что и позвонивший фсбшник тоже оказался фальшивым?
Злоумышленникам удалось убедить пенсионерку, что готовится мошенническая атака на её счета (и тут они не обманули, поскольку сами эту атаку и устроили). Напугав женщину, они предложили ей перевести все деньги на «специальные счета», для сохранности. Пенсионерка последовала инструкциям так называемого куратора, обналичила всё, что лежало у семьи в банке, а заодно и сейф мужа опустошила. Пачки наличных в виде рублей, долларов и евро она передала курьерам мошенников, а неладное заподозрила только после возвращения домой.
Теперь по факту хищения возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере.
Напомним, что буквально вчера стало известно об аналогичном случае мошенничества. Только вчерашняя жертва обмана передала преступникам 15 миллионов рублей.
У екатеринбурской пенсионерки мошенникам удалось выманить более 21 миллиона рублей, а точнее — 21 237 000 рублей, практически все семейные сбережения. А началось всё с сообщения в мессенджере, поступившего 66-летней женщине. Сначала с женщиной связался лжесотрудник банка, который предупредил, что её будут звонить из ФСБ. Надо ли уточнять, что и позвонивший фсбшник тоже оказался фальшивым?
Злоумышленникам удалось убедить пенсионерку, что готовится мошенническая атака на её счета (и тут они не обманули, поскольку сами эту атаку и устроили). Напугав женщину, они предложили ей перевести все деньги на «специальные счета», для сохранности. Пенсионерка последовала инструкциям так называемого куратора, обналичила всё, что лежало у семьи в банке, а заодно и сейф мужа опустошила. Пачки наличных в виде рублей, долларов и евро она передала курьерам мошенников, а неладное заподозрила только после возвращения домой.
Теперь по факту хищения возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере.
Напомним, что буквально вчера стало известно об аналогичном случае мошенничества. Только вчерашняя жертва обмана передала преступникам 15 миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию