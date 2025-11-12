Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам около 15 миллионов рублей





– напомнили в пресс-группе.

«Сотрудники полиции вновь разъясняют гражданам, если в отношении них совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными доверчивого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге 71-летняя местная жительница попала под влияние телефонных мошенников и лишилась 15 миллионов рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, со слов потерпевшей, всё началось со звонка от «бывшей коллеги» – пожилой женщине позвонила неизвестная, представившаяся профкомом завода, на котором пенсионерка проработала много лет. Звонившая сообщила о некой проверке на предприятии и предупредила о звонке от «сотрудника компетентных органов». После этого с пожилой горожанкой связался другой неизвестный, который убедил её, что нужно срочно спасать свои сбережения.Женщина поверила и поспешила снимать все свои накопления. По инструкции кураторов пенсионерка под предлогом «покупки квартиры» и «инвестиций» обналичила крупные суммы, которые затем передала «курьерам». Лишь спустя несколько месяцев, увидев по телевизору передачу про телефонных мошенников, она поняла, что её обманули.Общая сумма ущерба составила 14 миллионов 681 тысячу рублей – личные накопления заявительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).