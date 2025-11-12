Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге начали рассматривать дело бывших заместителей экс-министра ЖКХ Смирнова
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга приступили к рассмотрению уголовного дела против бывших заместителей министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.
Речь идёт о бывших чиновниках Игоре Чикризове и Андрее Кислицине. Их обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом через посредника группой лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере.
Напомним, по версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года бывший министр и его заместители получили через посредника взятку в размере 4,4 миллиона рублей. Из этой суммы Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона, а Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей. За эти деньги чиновники обещали ООО «Экохим-проект» покровительство при выполнении контрактов.
Уголовное дело находится в производстве судьи Юлии Меркуловой, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Известно, что уголовное дело в отношении Николая Смирнова выделено в отдельное производство.
Следующее заседание назначено на 10 декабря.
Речь идёт о бывших чиновниках Игоре Чикризове и Андрее Кислицине. Их обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом через посредника группой лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере.
Напомним, по версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года бывший министр и его заместители получили через посредника взятку в размере 4,4 миллиона рублей. Из этой суммы Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона, а Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей. За эти деньги чиновники обещали ООО «Экохим-проект» покровительство при выполнении контрактов.
Уголовное дело находится в производстве судьи Юлии Меркуловой, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Известно, что уголовное дело в отношении Николая Смирнова выделено в отдельное производство.
Следующее заседание назначено на 10 декабря.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За покушение на посредничество во взяточничестве осудили бывшего опера в Екатеринбурге
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Суд оставил бизнесмена Боброва в СИЗО ещё на три месяца
13 ноября 2025
13 ноября 2025