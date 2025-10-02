Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд





рассказали в прокуратуре. «Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о коррупции в сфере ЖКХ. Среди них дела экс-министра Николая Смирнова и его заместителей Игоря Чикризова и Андрея Кислицына.Они обвиняются в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом через посредника группой лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере, напомнили в областной прокуратуре.По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года бывший министр и его заместители получили через посредника взятку в размере 4,4 миллиона рублей. Из этой суммы Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона, а Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей.Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.Известно, что уголовное преследование в отношении главного инженера компании, занимающейся проектированием объектов водоснабжения и водоотведения, и посредника прекратили, поскольку они сотрудничали со следствием.Напомним, что именно Смирнов дал показания против вице-губернатора Олега Чемезова, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных и бенефициара «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Все они сейчас находятся в СИЗО. Смирнова же после полугода заключения освободили из-под стражи.