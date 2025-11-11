Возрастное ограничение 18+
Устроившему резню на Химмаше директору «Монетки» избрали меру пресечения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директору одного из магазинов сети «Монетка» Ярославу Копытову, который устроил резню в одной из квартир на улице Бородина в Екатеринбурге, избрали меру пресечения.
Объединённая пресс-служба судов Свердловской области сообщает, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о заключении Копытова под стражу до 9 января 2026 года.
Напомним, его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, он порезал трёх человек во время застолья в гостях у знакомой. Хозяйка квартиры скончалась, ещё двое попали в больницу.
