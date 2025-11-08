Возрастное ограничение 18+
Свердловская область заняла второе место в рейтинге самых криминальных регионов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловская область попала в топ-3 самых криминальных регионов России по версии исследовательского агентства «ПромРейтинг».
Как объяснили в самом агентстве, в основу рейтинга легла официальная статистика за январь-сентябрь 2025 года, согласно которой больше всего преступлений за этот период произошло в Челябинской области (38 331). На втором месте оказалась Свердловская область (34 684), и на третьем – Красноярский край (32 519).
Также в топ-10 вошли Новосибирская область (27 776), Иркутская область (25 878), Кемеровская область (25 296), Алтайский край (22 390), Приморский край (20 320), Тюменская область (18 908) и ХМАО (18 849).
Самыми безопасными названы федеральная территория Сириус (457) – посёлок городского типа в Краснодарском крае, Чукотский автономный округ (515), Магаданская область (1 702), Еврейская автономная область (1 843), Алтай (2 767), Тыва (3 828), Камчатский край (4 036), ЯНАО (4 443), Сахалинская область (6 229) и Хакасия (6 441).
В начале прошлого года «РИА Новости» назвали Свердловскую область самым безопасным регионом в УрФО, а в общем рейтинге она была на 21 строчке. Информагентство считало по количеству преступлений на 10 тысяч человек жителей.
Как объяснили в самом агентстве, в основу рейтинга легла официальная статистика за январь-сентябрь 2025 года, согласно которой больше всего преступлений за этот период произошло в Челябинской области (38 331). На втором месте оказалась Свердловская область (34 684), и на третьем – Красноярский край (32 519).
Также в топ-10 вошли Новосибирская область (27 776), Иркутская область (25 878), Кемеровская область (25 296), Алтайский край (22 390), Приморский край (20 320), Тюменская область (18 908) и ХМАО (18 849).
Самыми безопасными названы федеральная территория Сириус (457) – посёлок городского типа в Краснодарском крае, Чукотский автономный округ (515), Магаданская область (1 702), Еврейская автономная область (1 843), Алтай (2 767), Тыва (3 828), Камчатский край (4 036), ЯНАО (4 443), Сахалинская область (6 229) и Хакасия (6 441).
В начале прошлого года «РИА Новости» назвали Свердловскую область самым безопасным регионом в УрФО, а в общем рейтинге она была на 21 строчке. Информагентство считало по количеству преступлений на 10 тысяч человек жителей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках лука, чеснока и ягод в Свердловскую область
08 ноября 2025
08 ноября 2025
Робот из Беларуси отказался повиноваться создателю
03 ноября 2025
03 ноября 2025