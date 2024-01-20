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Свердловскую область назвали самым безопасным регионом на Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась самым безопасным регионом на Урале по уровню преступности. В 2023 году в области было зарегистрировано 117,2 преступлений на десять тысяч человек, из которых 30,7 тяжких и особо тяжких.
Такие данные приводятся в исследовании «РИА Новости». Отмечается, что в сравнении с 2022 годом количество преступлений снизилось на 4,1%. Тяжких и особо тяжких при этом стало больше на 5,5%.
В общем рейтинге российских регионов по уровню преступности Свердловская область заняла 21 строчку. За ней из УрФО идут Ханты-Мансийский автономный округ – 26 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 47 место, Тюменская область – 53 место, Курганская область – 64 место, Челябинская область, оказавшаяся самой криминальной, – 70 место. Пермский край, входящий к Приволжский федеральный округ, но географически относящийся к Уралу, расположился на 61 месте.
Примечательно, что первое место в данном рейтинге, как и год назад, заняла Чеченская Республика, где в 2023 году зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тысяч жителей. Показатель снизился на 7,5% по сравнению с 2022 годом. На втором месте Ингушетия (40,8 преступлений, -5,2% год к году) и на третьем Дагестан (43,7 преступлений, -2,4%).
Самыми опасными в России оказались республики Коми, Карелия и Алтай – более 200 в каждом регионе.
Такие данные приводятся в исследовании «РИА Новости». Отмечается, что в сравнении с 2022 годом количество преступлений снизилось на 4,1%. Тяжких и особо тяжких при этом стало больше на 5,5%.
В общем рейтинге российских регионов по уровню преступности Свердловская область заняла 21 строчку. За ней из УрФО идут Ханты-Мансийский автономный округ – 26 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 47 место, Тюменская область – 53 место, Курганская область – 64 место, Челябинская область, оказавшаяся самой криминальной, – 70 место. Пермский край, входящий к Приволжский федеральный округ, но географически относящийся к Уралу, расположился на 61 месте.
Примечательно, что первое место в данном рейтинге, как и год назад, заняла Чеченская Республика, где в 2023 году зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тысяч жителей. Показатель снизился на 7,5% по сравнению с 2022 годом. На втором месте Ингушетия (40,8 преступлений, -5,2% год к году) и на третьем Дагестан (43,7 преступлений, -2,4%).
Самыми опасными в России оказались республики Коми, Карелия и Алтай – более 200 в каждом регионе.
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