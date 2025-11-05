Возрастное ограничение 18+
Прикурившего от Вечного огня в Среднеуральске уроженца Узбекистана наказали обязательными работами
Фото: Свердловский областной суд
Уроженцу Узбекистана, который 28 июня 2025 года прикурил от Вечного огня на мемориальном комплексе в Среднеуральске, вынесли приговор. Дело рассматривалось в особом порядке.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 19-летний молодой человек полностью признал свою вину.
Свердловской областной суд признал его виновным по части 3 статьи 354.1 УК РФ – «Реабилитация нацизма путем осквернения символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», и в качестве наказания назначил ему 320 часов обязательных работ. Прокурор запрашивал для него 360 часов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
