За реабилитацию нацизма судят уроженца Узбекистана в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде рассматривают дело уроженца Узбекистана Н. Мухторова, обвиняющегося в реабилитации нацизма по части 3 статьи 354.1 УК РФ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, дело рассматривали сегодня. По версии следствия, 28 июня 2025 года мужчина поднялся на помост мемориального комплекса, посвящённого погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Среднеуральска, и прикурил сигарету от Вечного огня, тем самым публично оскорбив память защитников Отечества.
Огласить приговор должны завтра, 6 ноября. Известно, что прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 360 часов обязательных работ.
«Сегодня было озвучено обвинительное заключение. Подсудимый полностью признал свою вину, по его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке – без проведения судебного следствия»,
– рассказали в пресс-службе.
