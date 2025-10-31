Возрастное ограничение 18+

За реабилитацию нацизма судят уроженца Узбекистана в Свердловской области

13.13 Среда, 5 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде рассматривают дело уроженца Узбекистана Н. Мухторова, обвиняющегося в реабилитации нацизма по части 3 статьи 354.1 УК РФ.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, дело рассматривали сегодня. По версии следствия, 28 июня 2025 года мужчина поднялся на помост мемориального комплекса, посвящённого погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Среднеуральска, и прикурил сигарету от Вечного огня, тем самым публично оскорбив память защитников Отечества.

«Сегодня было озвучено обвинительное заключение. Подсудимый полностью признал свою вину, по его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке – без проведения судебного следствия»,

– рассказали в пресс-службе.


Огласить приговор должны завтра, 6 ноября. Известно, что прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
