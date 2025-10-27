Возрастное ограничение 18+
Генпрокуратура подала новый иск об изъятии активов Бикова и Боброва
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Генеральный прокурор подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Информация появилась в картотеке суда.
На это обратил внимание «Коммерсант Урал». Иск приняли к производству 28 октября, а предварительное судебное заседание назначили на 11 ноября.
Среди ответчиков три компании – ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования» и «ТЭА», а также 15 человек, включая Алексея Боброва, Артёма Бикова, экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Чёрных.
Ранее, по решению суда, государству уже передали 2,2 миллиарда акций. В список вошли пакеты «Корпорации СТС», «Облкоммунэнерго», «Сибирско-Уральской энергетической компании», «Агро-Клевер» и «Делового дома на Архиерейской».
