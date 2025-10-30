Возрастное ограничение 18+
В убийстве женщины, чьё тело нашли в екатеринбургском лесопарке, обвинили её сына
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Голову женщины, чьё тело обнаружили в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, нашли и установили личность убитой. Ей оказалась 41-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, приехавшая в Россию с семьёй на заработки в 2023 году.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», в убийстве обвиняют её сына. По данным издания, молодой человек завёл женщину в лесопарк, предложив проводить её до дома (сообщается, что семья жила на съёмных квартирах на Решетникова и Начдива Онуфриева), где расправился с матерью. Пытаясь скрыть преступление, молодой человек, как пишет издание, отрезал голову и спрятал её в 200 метрах от туловища.
По данным издания Baza, парень сам показал, где прятал голову – она лежала в пакете. Он также рассказал, что сообщил об убийстве двум своим родственникам, но они побоялись обратиться в полицию, пишет ресурс.
Напомним, по данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», в убийстве обвиняют её сына. По данным издания, молодой человек завёл женщину в лесопарк, предложив проводить её до дома (сообщается, что семья жила на съёмных квартирах на Решетникова и Начдива Онуфриева), где расправился с матерью. Пытаясь скрыть преступление, молодой человек, как пишет издание, отрезал голову и спрятал её в 200 метрах от туловища.
«Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык»,
– рассказал начальник пресс-свердловской полиции Валерий Горелых.
По данным издания Baza, парень сам показал, где прятал голову – она лежала в пакете. Он также рассказал, что сообщил об убийстве двум своим родственникам, но они побоялись обратиться в полицию, пишет ресурс.
Напомним, по данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию