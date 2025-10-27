Возрастное ограничение 18+
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за трупа в екатеринбургском лесопарке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство») в связи с обнаружением обезглавленного женского тела на территории Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге.
Сейчас следователи собираются изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных возле парка, рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
По данным начальника пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, информация о жуткой находке поступила в отделение полиции №4 в 10:39 от местного жителя, который вышел в парк на пробежку. Он сообщил, что увидел тело недалеко от АЗС.
Также Горелых отметил, что на одном из пальцев женщины сыщики обнаружили кольцо.
Сейчас следователи собираются изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных возле парка, рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
По данным начальника пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, информация о жуткой находке поступила в отделение полиции №4 в 10:39 от местного жителя, который вышел в парк на пробежку. Он сообщил, что увидел тело недалеко от АЗС.
Также Горелых отметил, что на одном из пальцев женщины сыщики обнаружили кольцо.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию