К пожизненному заключению приговорили насильника и убийцу из Нижнего Тагила
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде вынесли приговор по делу Владимира Александрова, который обвинялся в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы и преступлении против половой неприкосновенности 20-летней девушки.
Решение вынес судья Павел Неретин. Он признал Александрова виновным и приговорил его к пожизненному заключению – именно такое наказание запрашивал прокурор. Отбывать своё наказание Владимир Александров будет в колонии строгого режима. Также судья удовлетворил гражданский иск отца убитой девочки, взыскав с убийцы и насильника 8 миллионов рублей – их он начнёт отрабатывать уже в колонии.
После вынесения приговора государственный обвинитель в разговоре с журналистами напомнил, что Александров после убийства школьницы пытался скрыться. Его задержали в одном из московских аэропортов.
Подробнее о деле мы писали здесь.
«Он направлялся в Чеченскую республику для заключения контракта и прохождения военной службы»,
– уточнил прокурор.
Подробнее о деле мы писали здесь.
