Возрастное ограничение 18+
Резонансное убийство ребёнка в Нижнем Тагиле рассмотрят в закрытом режиме
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Принято решение проводить судебное разбирательство дела о нижнетагильском убийстве несовершеннолетней девочки в закрытом режиме. Процесс начнётся 4 июня в Свердловском областном суде.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс. На скамье подсудимых окажется житель Нижнего Тагила Владимир Александров, обвиняемый в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности женщины и 11-летней девочки, а также в убийстве несовершеннолетней.
Как напоминают в суде, трагедия произошла летом 2024 года в Нижнем Тагиле. В августе пропала 11-летняя девочка, что вызвало масштабную поисковую операцию с привлечением волонтёров, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Через три дня тело пропавшей девочки было обнаружено в затопленном подвале одного из общежитий города. Следствие установило, что девочка стала жертвой насилия и была убита.
Сегодня, 27 мая, в суде прошло предварительное слушание по делу. В его ходе было решено рассматривать уголовное дело в закрытом режиме — в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Такая мера направлена на защиту интересов потерпевших, в том числе в связи с возрастом жертвы и характером преступлений.
Ранее обвиняемый Владимир Александров ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, однако в ходе слушания изменил своё решение. Дело будет рассматривать судья Павел Неретин в порядке единоличного судопроизводства. Суд также продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 14 ноября 2025 года.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс. На скамье подсудимых окажется житель Нижнего Тагила Владимир Александров, обвиняемый в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности женщины и 11-летней девочки, а также в убийстве несовершеннолетней.
Как напоминают в суде, трагедия произошла летом 2024 года в Нижнем Тагиле. В августе пропала 11-летняя девочка, что вызвало масштабную поисковую операцию с привлечением волонтёров, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Через три дня тело пропавшей девочки было обнаружено в затопленном подвале одного из общежитий города. Следствие установило, что девочка стала жертвой насилия и была убита.
Сегодня, 27 мая, в суде прошло предварительное слушание по делу. В его ходе было решено рассматривать уголовное дело в закрытом режиме — в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Такая мера направлена на защиту интересов потерпевших, в том числе в связи с возрастом жертвы и характером преступлений.
Ранее обвиняемый Владимир Александров ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, однако в ходе слушания изменил своё решение. Дело будет рассматривать судья Павел Неретин в порядке единоличного судопроизводства. Суд также продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 14 ноября 2025 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительница Нижнего Тагила подала в суд из-за невыполнения эзотерических услуг на сумму 1,7 млн рублей
21 мая 2025
21 мая 2025