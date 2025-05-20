Резонансное убийство ребёнка в Нижнем Тагиле рассмотрят в закрытом режиме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Принято решение проводить судебное разбирательство дела о нижнетагильском убийстве несовершеннолетней девочки в закрытом режиме. Процесс начнётся 4 июня в Свердловском областном суде.Преступление вызвало широкий общественный резонанс. На скамье подсудимых окажется житель Нижнего Тагила Владимир Александров, обвиняемый в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности женщины и 11-летней девочки, а также в убийстве несовершеннолетней.Как напоминают в суде, трагедия произошла летом 2024 года в Нижнем Тагиле. В августе пропала 11-летняя девочка, что вызвало масштабную поисковую операцию с привлечением волонтёров, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Через три дня тело пропавшей девочки было обнаружено в затопленном подвале одного из общежитий города. Следствие установило, что девочка стала жертвой насилия и была убита.Сегодня, 27 мая, в суде прошло предварительное слушание по делу. В его ходе было решено рассматривать уголовное дело в закрытом режиме — в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Такая мера направлена на защиту интересов потерпевших, в том числе в связи с возрастом жертвы и характером преступлений.Ранее обвиняемый Владимир Александров ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, однако в ходе слушания изменил своё решение. Дело будет рассматривать судья Павел Неретин в порядке единоличного судопроизводства. Суд также продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 14 ноября 2025 года.